Началось производство продолжения фильма «28 дней спустя»

Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд будут работать над продолжением культового фильма ужасов «28 дней спустя». Об этом информирует The Hollywood Reporter.





В 2002 году Дэнни Бойл срежиссировал оригинальный фильм об эпидемии, которая превратила жителей Великобритании в зомби. Гарленд тогда написал к нему сценарий. Новая лента будет называться «28 лет спустя». Допускается, что картина положит начало новой трилогии.





Бойл и Гарленд также выступят в роли продюсеров совместно с Эндрю Макдональдом и Питером Райсом. Бюджет каждой из частей составит около 75 миллионов долларов.





В оригинальном фильме «28 дней спустя» 2002 года главную роль сыграл обладатель «Золотого глобуса» Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»). Неизвестно, вернется ли актер для съемок в продолжении.









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