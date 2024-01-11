Началось производство продолжения фильма «28 дней спустя»

11.01.2024

Началось производство продолжения фильма «28 дней спустя»
Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд будут работать над продолжением культового фильма ужасов «28 дней спустя». Об этом информирует The Hollywood Reporter.

В 2002 году Дэнни Бойл срежиссировал оригинальный фильм об эпидемии, которая превратила жителей Великобритании в зомби. Гарленд тогда написал к нему сценарий. Новая лента будет называться «28 лет спустя». Допускается, что картина положит начало новой трилогии.

Бойл и Гарленд также выступят в роли продюсеров совместно с Эндрю Макдональдом и Питером Райсом. Бюджет каждой из частей составит около 75 миллионов долларов. 

В оригинальном фильме «28 дней спустя» 2002 года главную роль сыграл обладатель «Золотого глобуса» Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»). Неизвестно, вернется ли актер для съемок в продолжении.


Фото: Pixabay.com