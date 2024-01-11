Стали известны даты проведения фестиваля этномузыки «Мир Сибири»

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» состоится на юге Красноярского края в Шушенском. Мероприятие пройдет с 11 по 14 июля 2024 года.





Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале сообщил о проведении фестиваля. Заявочная кампания на конкурсную программу для музыкантов и танцоров стартует 15 января. По данным организаторов, в рамках фестиваля состоятся концерты, лекции, мастер-классы и мини-спектакли. В оргкомитете уточнили, что в 2023-м гостями «Мира Сибири» стали 77,5 тысячи человек.





«В этом (году. — Прим. Ред.) мы готовимся принять не меньше посетителей и обеспечить им комфорт, безопасность и насыщенную культурную программу на протяжении четырех фестивальных дней», — говорится в сообщении.





Первый фестиваль, который до 2012 года назывался «Саянское кольцо», прошел в 2003-м. «Мир Сибири» включен в национальный проект «Культура». В 2023 году в рамках фестиваля прошло более 300 мероприятий. Гран-при конкурса отошел дуэту из Москвы VDOME. Специальный приз жюри достался фольклорному ансамблю из Омска «Гусельки».









Фото: YouTube