Музей Мирового океана в Калининграде поздравил россиян с Днем заповедников и нацпарков

День заповедников и национальных парков отмечается в России 11 января. Музей Мирового океана в Калининграде в этой связи опубликовал поздравительное сообщение.





Поздравление появилось в Telegram-канале учреждения. В Музее Мирового океана отметили, что День заповедников и национальных парков является праздником тех, кто сохраняет природное и культурное наследие.





«11 января особый день и в нашем музейном календаре», — говорится в публикации.





Музей также поздравил друзей и партнеров с профессиональных праздников, пожелал им успехов в работе на благо будущих поколений.





Ежегодно в России 11 января отмечают День заповедников и национальных парков. Праздновать его начали с 1997 года.









Фото: YouTube