Появился список самых ожидаемых сериалов 2024 года

Россиян в 2024 году ждет множество новинок и продолжений в мире сериалов. Авторы «Российской газеты» выбрали наиболее ожидаемые и составили свой список.





Так, весной этого года на НТВ покажут сериал «Слово пацана», а к концу года может выйти второй сезон на онлайн-платформах Wink и Start. Зрители Okko увидят продолжение «Волшебного участка». Пользователи «Иви» посмотрят второй сезон «13-й клинической». Третий сезон «Медиатора» уже вышел на Start 4 января.





На НТВ и Wink покажут сериал «ГДР». Другой ожидаемой новинкой станет «Золотое дно» для зрителей НТВ и «Иви». На «России-1» и платформе «Смотрим» выйдет сериал «Столыпин». «Артист» также появится на телеканале и на Start. Зрителей Первого канала ждут «Нинель» и «Княгиня Ольга». На ТНТ и Premier выйдут «Фарма» и «Казачок». «Михайло Васильевич меняет профессию» выйдет на СТС, а подписчики Okko увидят «Трассу» и «Мамонтов».





От «Кинопоиска» готовятся целых три проекта. Так, зрителей ожидают сериалы «Внутри убийцы», «Преступление и наказание», «Олимпиада».









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