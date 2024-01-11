Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC пройдет в Красноярске

Красноярск в конце года примет у себя Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC. Мероприятие начнется в ноябре.





Руководитель фестиваля Николай Бем рассказал ТАСС о предстоящих планах. В этом году организаторы намерены сделать отдельную программу, которая посвящена российскому документальному кино. В ней планируется выделить победителей.





«Определены даты проведения Международного кинофестиваля авторского документального кино SiberiaDOC. Он пройдет с 29 ноября по 8 декабря», — уточнил Бем.





Основные номинации фестиваля останутся прежними, утверждают организаторы. Будут выбраны лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре.





Международный фестиваль SiberiaDOC проводится в Красноярске с 2023 года. В прошлый раз организаторы рассмотрели более 2,9 тысячи заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Гран-при достался фильму из Ирана «Один» режиссера Джафара Наджафи. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России.









Фото: Pixabay.com