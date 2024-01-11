РНБ откроет выставку к 200-летию искусствоведа Владимира Стасова

Выставка «Пламенный истолкователь и поборник русского искусства» откроется в главном здании Российской национальной библиотеки к 200-летию со дня рождения музыкального и художественного критика, историка искусства, публициста Владимира Стасова (1824-1906).





Заместитель гендиректора РНБ Станислав Голубцов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском центре ТАСС поделился подробностями проекта. Экспозиция будет доступна посетителям до конца января. На выставке Стасов предстанет как крупнейшая величина в культурной жизни России второй половины XIX века, отметил Голубцов.





«Мы обладаем массивом интереснейших материалов, в том числе рукописей, заметок, деловых бумаг Владимира Васильевича, и у нас появилась необходимость продемонстрировать его жизнь и творчество с помощью выставки и научной конференции», — добавил он.





По мнению Голубцова, Стасов был и талантливым менеджером, который разработал концепцию библиотечной выставки для показа фондов и оригинальных материалов. Именно он обратил внимание на искусство фотографии и начал комплектовать фонды произведений выдающихся фотографов. Стасов основал отдел эстампов и фотографий, где развернется выставка. Экспозиция состоит из шести разделов.









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