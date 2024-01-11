В Петербурге открывается VI музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой»

Шестой Международный музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» начинается в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции в ТАСС.





Мероприятие в честь 85-летия со дня рождения певицы продлится до осени. Организаторы напомнили, что Елена Образцова отпраздновала бы эту дату 7 июля. Отмечать юбилей будут «значительно и широко».





«В программе фестиваля - более 12 мероприятий», — пояснила исполнительный директор культурного центра Образцовой Ирина Чернова.





Она также поблагодарила комитет по культуре Петербурга за поддержку.





Первый фестивальный концерт «Душе твоей, Елена» состоится в Ротонде Мариинского дворца. В марте запланирован концерт «Музыкальные династии Санкт-Петербурга». Также на год раньше в честь юбилея пройдет XV Международный конкурс молодых оперных певцов Образцовой. Даты проведения – 21-27 июля. С 8 по 13-е число этого же месяца запланирован Международный конкурс юных вокалистов Образцовой, а 7 июля – гала-концерт «Планета Образцова». 4 ноября пройдет гала-концерт «Музыкальная юность России».









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