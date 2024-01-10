В США раскритиковали новую версию «Дрянных девчонок»

Новые «Дрянные девчонки» проиграли культовому фильму о подростках 2004 года в попытке изобрести велосипед. Такое мнение высказали авторы Deadline.





В США вышла разгромная статья о ремейке знаменитой комедии о девочках-подростках с Линдси Лохан в главной роли. Фильм 2004 года рассказывает о встрече главной героини с новыми одноклассницами после переезда, знакомстве с первой любовью, конкуренции и взрослении. В новой картине снялись Рене Рапп, Аулии Кравальо, Ангури Райс и сама автор сценария Тина Фей.





По мнению журналистов, фильм не смог создать связную, впечатляющую историю, которая предполагает что-то новое или убедительное.





«Оригинальный фильм 2004 года стал культурным феноменом, вписавшимся в лексикон поп-культуры своими запоминающимися остротами. Однако версия 2024 года, похоже, проиграла в попытке изобрести велосипед», — отметили авторы портала.





Каждый музыкальный номер в комедии прерывает повествование вместо того, чтобы плавно интегрироваться. Также портал отмечает непоследовательную приверженность фильма музыкальному формату. Когда песни появляются, они часто кажутся «заполнителями», а не элементами, которые усиливают повествование.





Не осталась без внимания и повышенная сексуализация картины, которую журналисты назвали «одним из наиболее неприятных аспектов». История пытается включить эстетику «Эйфории», но это направление кажется неуместным и вынужденным, добавляет автор статьи.





Режиссерами фильма выступили Саманта Джейн и Артуро Перез-младший. Картина вышла в мировой прокат 10 января.









Фото: YouTube