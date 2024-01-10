В Центре Грабаря не обнаружили ухудшений состояния «Троицы» перед отправкой в храм Христа Спасителя

10.01.2024
Специалисты не нашли ухудшений состояния иконы «Троица» Андрея Рублева перед ее транспортировкой в храм Христа Спасителя. Об этом рассказали в Реставрационном центре имени Грабаря.
Эксперты вели научное наблюдение за состоянием сохранности иконы. Специалисты Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи осмотрели ее к моменту перевозки в храм Христа Спасителя.
«Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы», — уточнили представители центра «Интерфаксу».
Для снижения рисков при транспортировке иконы перед ее перемещением специалисты нанесли укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги. Также было проведено укрепление красочного слоя на шести микроучастках.
«Троицу» Рублева перевезли в храм Христа Спасителя перед Рождеством, 5 января. Икона находилась в Центре имени Грабаря с 19 июля.
Фото: YouTube