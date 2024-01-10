Фильм «Праведник» возглавил шорт-лист премии «Золотой орел»

10.01.2024
Российско-белорусский фильм «Праведник» Сергея Урсуляка возглавил шорт-лист премии «Золотой орел» Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Всего в номинации «Лучший игровой фильм» сразятся пять картин.
Компанию «Праведнику» составили «1993» Александра Велединского, «Вызов» Клима Шипенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского, «Снегирь» Бориса Хлебникова, говорится в материале РГ
. Соискателями премии за 2023 год стали фильмы, которые вышли в кинопрокат в России с 1 декабря 2022-го по 15 ноября 2023-го, включая проекты на онлайн-платформах.
«Праведник» погружает зрителя в события 1942 года. Действие разворачивается в белорусской деревне Долгинова. По сюжету офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных земель более двухсот евреев, которые чудом избежали расправы. Сценарий основан на реальных событиях.
В номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» выдвинута Александра Бортич за роль прокурора в сериале «Фишер». Среди «Лучших анимационных фильмов» в шорт-листе можно увидеть мультфильм «Светлые души» по рассказу Василию Шукшина Анастасии Жакулиной. Анимационная картина одержала победу на белорусском международном фестивале «Анимаевка».
ХХII церемония вручения премий «Золотой орел» состоится 26 января. Награждение пройдет в первом павильоне «Мосфильма».
Фото: YouTube