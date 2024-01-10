В Российском авторском обществе прокомментировали претензии к Киркорову и клубу «Мутабор»

Представитель Российского авторского общества, гендиректор компании IPCodex Наталья Полианчик прокомментировала претензию РАО к артисту Филиппу Киркорову и клубу «Мутабор». Против певца был подан иск.





Исковое заявление РАО к индивидуальному предпринимателю «Киркоров Ф.Б.» направлено в защиту прав авторов и композиторов ряда песен. Речь идет о композициях «Цвет настроения черный», «Химера», «Еще, еще», «Просто подари», «Полетели», «По камням по острым», «Жестокая любовь», «Иллюзия», «Химия», «Единственная моя», «Радуйся», «Я за тебя умру», «Песня о себе». Уточняется, что Филипп Киркоров исполнил эти песни без выплаты вознаграждения авторам на мероприятии, которое проходило в Кремлевском дворце с 27 по 30 апреля 2022 года.





«РАО неоднократно предлагало Киркорову урегулировать эту ситуацию, проводило переговоры, однако это не возымело эффекта. Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд», — говорится в официальном комментарии, поступившем в распоряжение «Культуры».





Также Российское авторское общество подало иск к клубу «Мутабор». Дело уже находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы. Иск направлен на взыскание дебиторской задолженности в период с 11 июня по 7 августа 2023 года. Сумма составляет 537 034 рублей 10 копеек. РАО пыталось урегулировать это дело в досудебном порядке. Однако претензия, которую направили клубу 3 августа 2023 года, была проигнорирована.





Отмечается, что спор с «Мутабором» тянется не первый год. Ранее РАО уже подавало к клубу иски о взыскании задолженности по договорам и о компенсации за бездоговорное использование музыкальных произведений.





Представитель объединения отметила, что в 2023 году в отношении «Мутабора» было направлено исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности по договору за период с 11 декабря 2022 года по 11 мая 2023 года на сумму 581 939 рублей 46 копеек. Отзыв на иск ответчиком представлен не был, но в материалы дела поступало заявление о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело № А40-199228/2023. Исковые требования РАО удовлетворены в полном объеме 4 декабря 2023 года.









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