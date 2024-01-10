В США актеры озвучки выступили против использования их голосов нейросетями

Американские актеры озвучки заявили, что их никто не спрашивал об использовании голосов нейросетями. Такая реакция последовала на фоне заявления профсоюза SAG-AFTRA.





В объединении сообщили, что достигли «прорывного соглашения» об использовании голосов актеров озвучки нейросетями. Сами актеры при этом подчеркнули, что их никто не спрашивал об этом.





Договоренность между SAG-AFTRA и компанией Replica Studios по производству голосов искусственным интеллектом заключается в том, чтобы обращаться к актерам за «честными и этичными контрактами». В профсоюзе заверяют, что теперь озвучивающие артисты могут исследовать «новые возможности». Актеры смогут узнать, как будут использовать их голоса. Также для них сохранится возможность отозвать права для будущих проектов.





После заявления SAG-AFTRA многие известные актеры озвучивания публично выступили против нового соглашения. Они подчеркнули, что с ними никто не консультировался.









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