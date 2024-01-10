Леонардо ДиКаприо сыграет в новом фильме Пола Томаса Андерсона

10.01.2024
Обладатель «Оскара» Леонардо ДиКаприо сыграет в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. Об этом сообщил Deadline.
Авторы портала уточнили, что в актерский состав также войдут Реджина Холл и Шон Пенн. Название картины и детали пока не раскрываются. Однако стало известно, что она будет самым зрительским и коммерческим проектом в карьере Андерсона. Бюджет у фильма будет «соответствующим».
Съемки стартуют в Калифорнии 21 января. Производством фильма займется студия Warner Bros.
Стоит отметить, что Пол Томас Андерсон получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале за фильм «Любовь, сбивающая с ног» (2002) как лучший режиссер. Также кинематографист известен своими картинами «Нефть», «Магнолия», «Лакричная пицца» и многими другими.
Фото: YouTube