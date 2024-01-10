Умер актер, сценарист и режиссер Януш Маевский

Актер, режиссер, сценарист и художник-постановщик Януш Маевский скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила Ассоциация польских кинематографистов, президентом которой он являлся в 1983–1990-х.





Януш Маевский дебютировал как актер в 1956-м. Первая режиссерская работа вышла спустя два года. За свою карьеру Маевский успел поработать над полусотней проектов. Наиболее известный из них – фильм ужасов 1970 года «Локис» по новелле Мериме.





Режиссер также стал обладателем множества наград и номинаций кинофестивалей как в Польше, так и за рубежом. В его фильмографии – «Рондо», «Аватар, или Обмен душами», «Голубая комната», «Черное платье», «Урок мертвого языка», «Фемида», «Галоша счастья» и многие другие.





Причина смерти не уточняется. Последний фильм режиссера вышел в 2022 году.









Фото: Януш Маевский на 38-м Московском международном кинофестивале / YouTube