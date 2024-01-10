Том Круз заключил стратегическое соглашение со студией Warner Bros. по производству фильмов

Актер, продюсер и режиссер Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros. по производству фильмов. Об этом информирует Deadline.





По данным американского портала, звезда заключила соглашение с гендиректором студии Дэвидом Заславом и руководителями киноподразделения конгломерата Майклом Де Лукой и Пэм Эбди. Согласно договоренности, Том Круз займется разработкой и продюсированием оригинальных проектов и продолжением уже имеющихся франшиз, где он сам будет сниматься. Производственная компания артиста займет офис на территории Warner Bros. в Калифорнии. Соглашение начнет действовать в этом году.





Последний раз Том Круз появился в проекте Warner Bros. в 2014 году. Тогда актер снялся в фантастическом боевике «Грань будущего». Также он участвовал в проектах студии «Рок на века», «Последний самурай», «Магнолия», «С широко закрытыми глазами», «Интервью с вампиром», «Рискованный бизнес» и «Изгои». Актер продолжит сотрудничество с Paramount, где он работает над восьмой частью франшизы «Миссия невыполнима», а также с Universal.









Фото: YouTube