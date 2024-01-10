В Петербурге пройдет премьера спектакля о блокаде «Ленинградский щелкунчик»

Спектакль «Ленинградский щелкунчик» в честь 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады покажут в Санкт-Петербурге 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.





Премьера для юных зрителей состоится в театрально-концертном комплексе «Карнавал» на Невском проспекте. Первыми спектакль увидят школьники, кадеты, воспитанники детских домов, дети участников спецоперации и ребята из многодетных семей.





В основе сюжета сказки – реальная история о кошках, присланных в 1943 году из разных уголков Советского Союза в Ленинград. Животные спасли жителей города от опасных заболеваний, вызванных нашествием крыс.





Юные зрители увидят выступление актеров московского Института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона и МХТК. Также дети получат новогодние подарки.









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