Владимир Путин сравнил западные мультфильмы со старыми отечественными

Президент России Владимир Путин сравнил современные западные мультфильмы с советскими анимационными картинами. Глава государства высказал свое мнение во время поездки на Чукотку.





В среду, 10 января, состоялась поездка президента России в Анадырь. Здесь Владимир Путин встретился с местными жителями. В ходе встречи один из участников сказал президенту, что иностранные мультфильмы, выложенные в Сеть, лучше советских по качеству изображения, поэтому они забирают все внимание детей. По его словам, при качественной реставрации отечественных фильмов и анимационных картин, они «были бы лучше».





«Хорошо, так они и так лучше. Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают?» — ответил Путин.





Президент добавил, что советские мультфильмы «совсем другого качества». Глава государства уточнил, что они оказывают совсем другое эмоциональное и эстетическое воздействие на формирующегося человека.









Фото: YouTube