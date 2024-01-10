Актер Уиллем Дефо получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Актер Уиллем Дефо в 68 лет удостоился почетной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Издание Variety провело прямую трансляцию мероприятия, посмотреть которую можно на YouTube.





Уиллем Дефо, встав на колени, поцеловал свою звезду. Рядом с ним находился Педро Паскаль. Также пришли и другие актеры: Марк Руффало, Патриша Аркетт и режиссер Гильермо дель Торо.





Дефо произнес речь, в которой выразил благодарность коллегам и жене Джаде Колагранде за поддержку и теплые слова. Актер добавил, что этот момент стал для него особенным.





Напомним, Дефо является обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». Последними известными работами с его участием стали картины «Город астероидов» и «Бедные-несчастные».









Фото: YouTube