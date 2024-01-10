Умер мексиканский актер Адан Канто из фильма «Люди Икс: дни минувшего будущего»

Мексиканский актер Адан Канто, сыгравший в фильме «Люди Икс: дни минувшего будущего», скончался на 43-м году жизни. Об этом информирует Variety.





По данным журнала, Канто скончался 8 января. Актер умер после продолжительной борьбы с раком. Последним проектом с его участием был телесериал «Уборщица», где артист сыграл главную роль. У Канто остались супруга и двое детей.





Родился актер в 1981 году в Мексике. Канто рано увлекся музыкой и написал песни для нескольких мексиканских телешоу и фильмов. Экранный дебют состоялся в 2009 году в сериале «Состояние благодати». В карьере Канто насчитывается два десятка фильмов и сериалов.









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