На фестиваль «Герой» в Красноярском крае поступило более 2,5 тысячи заявок

На III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» поступило более 2,5 тысячи заявок из 115 стран, передает организатор смотра «Енисей кино».



Фестиваль пройдет в Красноярском крае в мае 2024 года.



«Окончен прием заявок на III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества "Герой", который пройдет с 20 по 24 мая 2024 года в пяти населенных пунктах Красноярского края: в Красноярске, Норильске, Зеленогорске, Назарово и Балахте. В адрес дирекции кинофестиваля поступило более 2,5 тыс. заявок на участие, это в полтора раза больше, чем на прошлый фестиваль, который проходил в 2022 году. В 2024 году количество стран-участниц насчитывается более 115, включая Россию», — сообщили организаторы.



Отмечается, что в фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Болгарии, Греции, Бразилии, Китая, Японии и других стран.



В конкурсной и внеконкурсной программах будут представлены профессиональные работы отечественных и зарубежных кинематографистов — полнометражные игровые, анимационные и документальные фильмы.









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