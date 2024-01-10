Путин назвал Русский музей и Эрмитаж любимыми музеями

По словам президента, советские школы давали возможность детям массово ознакомиться с произведениями искусства.«Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах, — сказал он на встрече с жителями Анадыря в ответ на просьбу назвать любимые музеи. — Преимущества советской школы заключались в том, что они все-таки давали детям возможность в массовом порядке ознакомиться с произведениями искусств в наших собраниях», — приводит агентство слова президента.Глава государства отметил, что также недавно побывал с лидерами СНГ в Царском Селе, Петергофе и музеях Павловска.