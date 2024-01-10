Музей Победы представит 45 выставок в 2024 году

В 2024 году Музей Победы представит 45 выставок, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что 23 выставки будут представлены в главном здании музея на Поклонной горе. Временные экспозиции будут размещены в филиалах музея в Ржеве, Красногорске, Жукове.



«В основе концепции нашей выставочной деятельности в 2024 году — наиболее грандиозные и значимые события Великой Отечественной войны, произошедшие 80 лет назад. Таким образом мы постепенно подводим нашу аудиторию к 80-летнему юбилею Великой Победы, который вся наша страна будет отмечать в 2025 году», — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.



По словам руководителя, в 2024 году сквозной исторической темой выставок станет освобождение захваченных территорий.



«Серия из пяти выставочных проектов под общим названием "Освобождение" повторит последовательность событий 1944-го и расскажет о главных военных операциях, в ходе которых страна была полностью освобождена от нацистов», — отметил директор музея.



Проект «Освобождение» откроет в январе выставка «Салют над Невой», посвященная полному снятию блокады Ленинграда. В апреле в рамках проекта откроется выставка «Крым — территория Победы». К 80-летию освобождения Белоруссии музей представит выставку «Багратион», а к 80-летию полного освобождения от немецко-фашистской оккупации территории РСФСР — проект «Курс на Победу». Завершит год проект «Северная крепость» о битве за Заполярье.



В 2024 году Музей Победы представит также две художественные выставки, совместные с другими музеями проекты, выставки в рамках циклов «Война: день за днем», «Крупным планом», «Герои тыла».









Фото: пресс-служба Музея Победы