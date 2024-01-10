Большой театр впервые покажет оперу с тифлокомментированием

Для незрячих посетителей театра будет доступна опера Бизе «Кармен». В мае 2023 года театр принял участие в конкурсе Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и выиграл грант на проведение спектаклей с тифлокомментированием. Проект реализуется в рамках программы «Особый взгляд».«Подготовка текста комментариев для спектакля — это специальный процесс. Комментатор посещает репетиции, фиксирует самые разные детали: от цвета и фасонов костюмов, мизансцен до выражения лиц артистов, их жестов. В случае с оперой сложность возрастает, так как необходимо так выстроить рассказ, чтобы слушатели смогли параллельно воспринимать музыку, а также узнать перевод текстов арий и ансамблей (опера "Кармен" идет на французском языке)», — приводит издание слова руководителя программы «Особый взгляд» Ксении Дмитриевой.Показы оперы пройдут 11 и 12 января на Исторической сцене театра.