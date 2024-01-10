Джеймс Кэмерон возобновит съемки «Аватара» в феврале

В феврале возобновятся съемки новой части фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.



О продолжении съемок в интервью People рассказал актер Сэм Уортингтон.



«Через месяц мы уже вернемся к работе. Это будет масштабный фильм, вы даже не представляете насколько», — поделился актер.



Ранее режиссер рассказывал, что уже отснял несколько сцен для четвертой части франшизы. Персонажей ленты, отметил постановщик, ждет шестилетний скачок во времени.



Релиз четвертого «Аватара» назначен предварительно на 21 декабря 2029 года.









Фото: кадр из фильма "Аватар"