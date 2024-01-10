На реставрацию генерал-губернаторского дворца в Омске потребуется около 500 млн рублей

10.01.2024
Реставрация здания генерал-губернаторского дворца в Омске потребует около 500 млн рублей.
Об этом рассказала директор Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева, передает
ТАСС.
По словам Буреевой, в настоящее время уже разработана проектно-сметная документация, а правительство занимается изысканием средств.
«Для нас это принципиальный вопрос, так как у здания есть проблемы», — приводит агентство слова директора.
В рамках реставрации планируется обновить фасад, провести внутреннюю отделку, отреставрировать фундамент, крыши и коммуникации. В этом году Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля отмечает 100-летний юбилей. В рамках нацпроекта «Культура» учреждение уже получило современное экспозиционное оборудование.
Фото: Pixabay.com