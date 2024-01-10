Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

О продолжении съемок в интервью People рассказал актер Сэм Уортингтон.
Об этом рассказала директор Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Б...
Музыкант умер на 62-м году жизни.
Режиссером картины «Мандалорец и Грогу» выступит Джон Фавро.
Икона была передана музею Управлением Министерства культуры России по Северо-Западному округу.
О продолжении съемок в интервью People рассказал актер Сэм Уортингтон.
Об этом рассказала директор Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Б...
Музыкант умер на 62-м году жизни.
Режиссером картины «Мандалорец и Грогу» выступит Джон Фавро.
Икона была передана музею Управлением Министерства культуры России по Северо-Западному округу.
Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Картина Андрея Тарковского «Сталкер» заняла второе место в списке лучших научно-фантастических фильм...
Икона была преподнесена жителями Самары великому князю Николаю Николаевичу, Главнокомандующему дейст...
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О завершении реставрационных работ сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В мае 2024 года отмечается 100 лет со дня рождения Виктора Астафьева.
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Киностудия также сочла незаконным использование бренда японской фирмой.
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Премьера национальной оперы Баира Дондокова состоялась в ноябре 2023 года.
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Проект стал победителем в номинации «Лучший sci-fi сериал» на фестивале Hollywood Series.
10.01.2024