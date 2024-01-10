Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

10.01.2024

Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Скончался бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак.

Музыкант умер на 62-м году жизни, передает TMZ.

Информацию о кончине артиста порталу подтвердила дочь Коттака Тоби. По словам родственницы, музыкант скончался во вторник утром в Луисвилле, штат Кентукки. Причина смерти Джеймса Коттака пока не установлена.

Джеймс Коттак сотрудничал со Scorpions с 1996 по 2016 год.


Фото: Pixabay.com