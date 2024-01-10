Lucasfilm снимет «Мандалорца» в формате полнометражной картины

10.01.2024

Lucasfilm снимет «Мандалорца» в формате полнометражной картины
Американская киностудия Lucasfilm в 2024 году начнет производство нового фильма из саги «Звездных войн».

Режиссером картины «Мандалорец и Грогу» выступит Джон Фавро.

Фавро, комментируя планы студии, отметил, что любит рассказывать истории о богатом мире, созданном Джорджем Лукасом. Постановщик добавил, что его завораживает перспектива перенести Мандалорца и его ученика Грогу на большой экран.

Мандалорец — герой одноименного сериала производства Lucasfilm, режиссером которого стал Джон Фавро.

Известно, что фильм будет полнометражным проектом, его производство стартует в этом году.


Фото: кадр из фильма "Мандалорец"