Коллекция Кирилло-Белозерского музея пополнилась уникальной иконой-ставротекой

Коллекцию Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнила уникальная икона-ставротека с врезным крестом «Распятие Христово с предстоящими и избранными иконами».



Подобные иконы использовали староверы, для музея это первый подобный экспонат, сообщили в пресс-службе учреждения.



«Ставротеки иначе называют иконами-врезками. Это памятники старины, сохраненные в среде староверов. Иконы с врезанными в них медными крестами. Доска, в которую они врезаны, служит декоративным оформлением пластического элемента, занимающего промежуточное место между иконами и объемными киотами. Ставротеки ставили в красный угол. Такая икона становилась семейной реликвией и передавалась из поколения в поколение. В нашей коллекции это первый памятник такого рода. И безусловно, он имеет художественную, научную и историко-культурную музейную значимость», — рассказал об экспонате генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.



Икона, добавил директор, была передана музею Управлением Министерства культуры России по Северо-Западному округу. Экспонат был изъят на границе как незадекларированный и по решению суда был обращен в доход государства.



Икона будет находиться в музейной коллекции «Металл» и использоваться для новых выставок и экспозиций.









Фото: пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника