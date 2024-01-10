Врачи сообщили о состоянии здоровья поэта Льва Рубинштейна

Врачи сообщили о состоянии здоровья поэта и публициста Льва Рубинштейна, который был госпитализирован 8 января после ДТП.



По информации РИА Новости, Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.



«Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной», — цитирует агентство слова представителя больницы.



Других подробностей о состоянии здоровья поэта не приводится.



Дорожная авария произошла 8 января. Льва Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы. Машина совершила наезд на нерегулируемом пешеходном переходе. 76-летний публицист был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Виновник ДТП за последние 12 месяцев 19 раз нарушал ПДД.









Фото: скриншот видео на YouTube