Врачи сообщили о состоянии здоровья поэта Льва Рубинштейна

10.01.2024

Врачи сообщили о состоянии здоровья поэта Льва Рубинштейна
Врачи сообщили о состоянии здоровья поэта и публициста Льва Рубинштейна, который был госпитализирован 8 января после ДТП.

По информации РИА Новости, Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной», — цитирует агентство слова представителя больницы.

Других подробностей о состоянии здоровья поэта не приводится.

Дорожная авария произошла 8 января. Льва Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы. Машина совершила наезд на нерегулируемом пешеходном переходе. 76-летний публицист был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Виновник ДТП за последние 12 месяцев 19 раз нарушал ПДД.


Фото: скриншот видео на YouTube