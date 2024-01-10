Rolling Stone назвал «Сталкер» Тарковского одним из лучших фильмов в жанре фантастики

Картина Андрея Тарковского «Сталкер» заняла второе место в списке лучших научно-фантастических фильмов.



Рейтинг составлен журналом Rolling Stone.



В список вошли фильмы, созданные в жанре научной фантастики. В рейтинге указаны картины «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» 1980 года режиссера Ирвина Кершнера, «Особое мнение» Стивена Спилберга 2002 года, «Годзилла» Исиро Хонда 1954 года, «Назад в будущее» Роберта Земекиса, «Дюна» Дени Вильнева, «Аватар» Джеймса Кэмерона и другие картины.



Лента Тарковского заняла второе место в списке. Возглавила топ «Космическая одиссея» Стенли Кубрика.









Фото: кадр из фильма "Сталкер"