В Павловске отреставрируют икону, связанную с историей русско-болгарских отношений

В Павловске отреставрируют икону святителя Алексия, митрополита Московского, работы неизвестного иконописца XIX века, передает пресс-служба музея-заповедника «Павловск».



Сообщается, что икону создал сибирский мастер-монограммист.



«В центре — фигура митрополита Алексия с нимбом над головой, в руке он держит книгу. Митрополит изображен стоящим на пьедестале на фоне церкви и пейзажа; по периметру — орнамент в стиле рокайль. Задник иконы обтянут парчой с серебряной пластиной с надписью синей эмали по золоченому серебру в семь строк: «Его Императорскому Высочеству/ Государю Великому Князю/ Николаю Николаевичу/ Главнокомандующему/ Действующею армiею/ в 1877 г./ городъ Самара», — рассказали в музее.



В ходе реставрации специалисты музея-заповедника расчистят и обеспылят живописное изображение, восстановят утраченные фрагменты краски.



Отмечается, что икона связана с историей русско-болгарских отношений и была преподнесена жителями Самары великому князю Николаю Николаевичу, Главнокомандующему действующей армией в Болгарии в 1877 году.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"