Харрисон Форд получит приз за выдающиеся достижения на премии «Выбор критиков»

Звезда «Индианы Джонса» американский актер Харрисон Форд удостоен приза за достижения в карьере на церемонии Critics Choice Movie Awards-2024 («Выбор критиков»).



Вручение премии состоится 14 января.



Харрисон Форд является одним из самых почитаемых актеров в США. За свою карьеру он снялся в фильмах «Звездные войны», «Бегущий по лезвию», «Самолет президента» и других картинах. В 2023 году 81-летний Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.



Номинанты на премию Critics Choice Movie Awards-2024 были объявлены в декабре 2023 года. Больше всего номинаций получил фильм Греты Гервиг «Барби». На премию также номинированы картины «Оппенгеймер», «Бедные-несчастные».









Фото: CNN/YouTube