Харрисон Форд получит приз за выдающиеся достижения на премии «Выбор критиков»

10.01.2024

Харрисон Форд получит приз за выдающиеся достижения на премии «Выбор критиков»
Звезда «Индианы Джонса» американский актер Харрисон Форд удостоен приза за достижения в карьере на церемонии Critics Choice Movie Awards-2024 («Выбор критиков»).

Вручение премии состоится 14 января.

Харрисон Форд является одним из самых почитаемых актеров в США. За свою карьеру он снялся в фильмах «Звездные войны», «Бегущий по лезвию», «Самолет президента» и других картинах. В 2023 году 81-летний Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Номинанты на премию Critics Choice Movie Awards-2024 были объявлены в декабре 2023 года. Больше всего номинаций получил фильм Греты Гервиг «Барби». На премию также номинированы картины «Оппенгеймер», «Бедные-несчастные».


Фото: CNN/YouTube