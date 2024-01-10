В Грозном завершена реставрация театра юного зрителя

10.01.2024
В Грозном завершили масштабную реставрацию здания Чеченского театра юного зрителя.
О завершении реставрационных работ сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«По инициативе Айшат Кадыровой (вице-премьер регионального правительства) ТЮЗу выделено здание бывшего Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова после масштабной реставрации. Под ее чутким руководством специалисты превратили объект культуры в настоящее детское царство. В нем наши юные жители проникнутся атмосферой добрых сказочных постановок», — указано в сообщении.
Кадыров добавил, что в центре Грозного также завершается реконструкция Дворца торжеств, и сообщил, что уже приобретена мебель, установлена необходимая техника, налажена вентиляция.
Реставрация здания театра юного зрителя в Грозном проводилась в рамках национального проекта «Культура».
Фото: скриншот видео t.me/RKadyrov_95