В США вручили почетного «Оскара» за выдающиеся заслуги

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения почетного «Оскара».



Награду получили режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон, передает Deadline.



Почетный «Оскар» вручается за выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, за исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией.



Ожидалось, что 14-я церемония вручения почетного «Оскара» пройдет 18 ноября 2023 года, однако ее перенесли на 9 января 2024 года из-за забастовок актеров и сценаристов.







