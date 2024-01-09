«Союзмультфильм» обратился в СК РФ для проверки прав американской компании на Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов. Соглашения касаются международных прав на бренд «Чебурашка».





В пресс-службе киностудии сообщили РБК о проведении проверки. Американская компания уже пыталась доказать факты владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» - Кота Леопольда и Крошку Енота. Случай разбирательства с участием La Roubine – не первый на российском рынке.





«Союзмультфильм» также счел непролонгированным заключенное в 2005 году соглашение с компаниями из Японии. Финансовые условия договора с одной из них по международным правам на Чебурашку не соответствуют национальной и международной практике лицензирования, уточнили в киностудии.









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