Умер сценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин

Советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.





На сайте объединения, членом которого являлся Игорь Болгарин, 9 января появилось сообщение о смерти писателя. Будущий сценарист и режиссер родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. Болгарин окончил ВГИК, сценарный факультет в 1954-м. После этого он начал работать в «Центрнаучфильме». Писал сценарии для научно-популярных и документальных картин. В 1974-м стал преподавателем кафедры кинофотомастерства Московского института культуры. Спустя пять лет Болгарин получил звание доцента.





В Союзе кинематографистов напомнили, что писатель создал сценарии к фильмам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке», «Девять жизней Нестора Махно». Также Болгарин работал над художественными книгами. Так, из-под его руки вышла серия «Адъютант его превосходительства», сборник «Обратной дороги нет» и «Последнее плавание капитана Эриксона».





Союз кинематографистов и Гильдия кинодраматургов СК России выразили искренние соболезнования родным и близким писателя. О времени и месте прощания будет известно позднее.









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