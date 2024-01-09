Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграет Франкенштейна в фильме Гильермо дель Торо

Актер Джейкоб Элорди пополнил каст нового проекта режиссера Гильермо дель Торо. Об этом информирует Deadline.





Знаменитый режиссер займется адаптацией истории «Франкенштейн». Звезда «Эйфории» займет место Эндрю Гарфилда на съемочной площадке. Актер покинул проект на фоне забастовки в Голливуде. Также в новом «Франкенштейне» снимутся Кристоф Вальц, Феликс Каммерер, Ларс Миккельсен, Дэвид Брэдли и Кристиан Конвери.





По сюжету блестящий ученый Виктор Франкенштейн оживляет существо в ходе жуткого эксперимента. Создание монстра приводит к трагическим последствиям.





Дель Торо давно планировал экранизировать роман Мэри Шелли. Пока детали проекта не раскрываются. Однако известно, что режиссер пишет сценарий и продюсирует фильм совместно с Дж. Майлзом Дейлом («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»).









Фото: YouTube