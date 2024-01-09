Республика Сербская намерена укрепить сотрудничество с Россией в сфере культуры

09.01.2024
Культурные связи Республики Сербской и России продолжат укрепляться. Об этом заявил президент республики Милорад Додик.
Глава энтитета Боснии и Герцеговины сообщил о прибытии в Баня-Луку актеров Национального драматического театра России (Александринского театра). Милорад Додик отметил, что разговаривал с послом РФ Игорем Калабуховым. Также он пообщался с директором Александринского театра Сергеем Емельяновым.
«Национальный драматический театр России (Александринский театр) почтил поклонников театрального искусства и подарил им возможность насладиться первоклассным искусством, которое преданно оберегает взаимную любовь зрителя и театра», — написал Додик в соцсети X (Twitter).
Президент Республики Сербской добавил, что совместное сотрудничество с Россией и развитие культурных связей между братскими народами в предстоящий период будет более крепким и успешным.
Дни Александринского театра в Баня-Луке стартовали 9 января. Событие приурочено к Дню Республики Сербской, который ежегодно отмечается в эту дату.
Фото: Pixabay.com