Республика Сербская намерена укрепить сотрудничество с Россией в сфере культуры

Культурные связи Республики Сербской и России продолжат укрепляться. Об этом заявил президент республики Милорад Додик.





Глава энтитета Боснии и Герцеговины сообщил о прибытии в Баня-Луку актеров Национального драматического театра России (Александринского театра). Милорад Додик отметил, что разговаривал с послом РФ Игорем Калабуховым. Также он пообщался с директором Александринского театра Сергеем Емельяновым.





«Национальный драматический театр России (Александринский театр) почтил поклонников театрального искусства и подарил им возможность насладиться первоклассным искусством, которое преданно оберегает взаимную любовь зрителя и театра», — написал Додик в соцсети X (Twitter).





Президент Республики Сербской добавил, что совместное сотрудничество с Россией и развитие культурных связей между братскими народами в предстоящий период будет более крепким и успешным.





Дни Александринского театра в Баня-Луке стартовали 9 января. Событие приурочено к Дню Республики Сербской, который ежегодно отмечается в эту дату.









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