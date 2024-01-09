Около миллиона человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в праздники

Около миллиона человек посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января. Об этом сообщили организаторы.





Пресс-служба выставки-форума отметила, что гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств, крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных артистов и поучаствовали в мастер-классах. Работа выставки была приостановлена на два дня. Однако 3 января двери павильонов вновь распахнулись для посетителей.





Так, на выставке-форуме прошел фестиваль «Русская Зима». В программе были мастер-классы, игры, выступления диджеев, музыкантов и акробатов. Также состоялось мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января.









Фото: YouTube