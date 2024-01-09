«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила очередную награду на зарубежном фестивале

Фантастический сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым победил в номинации «Лучший sci-fi сериал» на фестивале Hollywood Series. Всего в конкурсном отборе приняли участие 77 проектов из 22 стран мира.





Смотр проводится в США с 2016 года. Фестиваль проходит в партнерстве с одним из старейших смотров веб-сериалов в мире LA WEBFEST.





Проект производства компаний «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино», сделанный при поддержке ИРИ, уже получил международное признание. «Суперпозиция» удостоилась четырех статуэток на фестивале Baltimore Next Media Web Fest, была признана лучшим сериалом на Minnesota WebFest. Также проект назвали лучшим жанровым сериалом на Seriesland IX в испанском Бильбао.





В фильме сыграли Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. Режиссер сериала – Вадим Валиуллин. Генпродюсерами выступили Дмитрий Щербанов, Андрей Шишканов и Денис Рябцев.









Фото: YouTube