Фильм-концерт о туре Тейлор Свифт стал самым кассовым за всю историю жанра

Документальный концертный фильм о гастрольном туре певицы Тейлор Свифт Eras стал самым кассовым за всю историю в своем жанре. Об этом свидетельствуют последние данные о сборах.





По данным на 7 января, концертный фильм заработал в прокате более 261,6 миллиона долларов во всем мире. Премьера в США прошла в октябре 2023 года. Однако в Китае фильм начали показывать только с 31 декабря. Прибыль за неделю проката составила почти 9 миллионов долларов.





Сумма помогла Тейлор Свифт установить новый рекорд. Прошлым рекордсменом была лента «Майкл Джексон: Вот и все». Картина заработала в прокате 261,2 миллиона долларов, уточняет Variety.





Американская певица побила не один рекорд в 2023 году. Певица сравнялась с Элвисом Пресли по количеству альбомов, которые заняли первую строчку хит-парада Billboard. Тур Eras, в свою очередь, собрал более миллиарда долларов.









Фото: YouTube