В Камбодже отреставрировали фундамент башни Бакан знаменитого комплекса Ангкор-Ват

Реставраторы закончили восстанавливать юго-восточную часть фундамента древней башни Бакан в знаменитом храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже. Об этом информирует агентство Xinhua со ссылкой на Национальное управление по защите достопримечательностей и управлению Ангкорского региона (APSARA).





Команда специалистов восстановила 292 поврежденных камня и вернула их на прежние места. По словам представителя APSARA Кхама Мони, после реставрации ожидается, что башня Бакан будет основным местом посещения туристов.





Археологический парк Ангкор-Ват, чья площадь насчитывает 401 квадратный километр, состоит из более чем 90 древних храмов. Дата их постройки – с IX по XIII век. Создатели храмового комплекса изначально задумывали построить земное воплощение небесной обители бога Вишну.









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