Стартовали съемки финального сезона сериала «Очень странные дела»

Началось производство заключительного сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщил Netflix.





Компания, занимающаяся производством фильмов и сериалов, поделилась фотографией, где запечатлены исполнители главных ролей в сериале и создатели проекта братья Даффер. В финале сериала зрители увидят звезду «Терминатора» Линду Хэмилтон.





Премьера пятого сезона «Очень странных дел» ожидалась в 2024 году. Однако забастовка актеров в Голливуде изменила ситуацию. Поклонники сериала увидят финал только в 2025 году.





Ранее исполнитель роли Джима Хоппера Дэвид Харбор намекнул на возможную концовку пятого сезона. Финал ожидается «трогательным».









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