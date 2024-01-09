Стартовали съемки финального сезона сериала «Очень странные дела»

09.01.2024

Стартовали съемки финального сезона сериала «Очень странные дела»
Началось производство заключительного сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщил Netflix.

Компания, занимающаяся производством фильмов и сериалов, поделилась фотографией, где запечатлены исполнители главных ролей в сериале и создатели проекта братья Даффер. В финале сериала зрители увидят звезду «Терминатора» Линду Хэмилтон.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» ожидалась в 2024 году. Однако забастовка актеров в Голливуде изменила ситуацию. Поклонники сериала увидят финал только в 2025 году.

Ранее исполнитель роли Джима Хоппера Дэвид Харбор намекнул на возможную концовку пятого сезона. Финал ожидается «трогательным».


Фото: Pixabay.com