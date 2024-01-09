В Омске умерла известная художник-живописец Ольга Гурьянова

Известная художник-живописец, член ВТОО «Союз художников России» Ольга Гурьянова умерла в Омске. Об этом сообщил местный Дом художника.





Ольга Гурьянова прославилась благодаря своим коллажам, а также акварельным и живописным работам. В сентябре 2023 года в Доме художника прошла последняя выставка ее работ «Абстракция и не только».





Дата и время прощания с Гурьяновой пока не сообщаются. Художнице было 75 лет.





Родилась художник-живописец в селе Красногорское Алтайского края. В 1971 году окончила художественно-графический факультет. В Союз художников Гурьянова вступила в 1975-м с большой акварельной серией «Дети».









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