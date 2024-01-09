Показ новогодних новинок кинопроката пройдет на выставке-форуме «Россия»

Бесплатные показы новогодних новинок отечественного проката пройдут в павильоне «Наша культура» на ВДНХ. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





В ведомстве уточнили, что до конца недели будут проходить кинопоказы премьерных картин, мультфильмов и советских кинолент. Для этого зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию, говорится в сообщении Минкультуры в Telegram-канале





Так, 10 января можно увидеть мультфильм «Шмяк. Волшебная лавка Есении» и «Бременских музыкантов». Показ «Холопа 2» состоится 12 января. В воскресенье посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ могут посмотреть «Снежную королеву», «Щелкунчика» (в рамках проекта «Театр в кино») и «Вечера на хуторе близ Диканьки».









Фото: Кадр из фильма «Холоп 2» / YouTube