Состоялось награждение лауреатов премии «Золотой глобус – 2024»

Церемония вручения премии «Золотой глобус – 2024» прошла в США 7 января. Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» забрал награду как лучший драматический фильм.





Картина также принесла кинематографисту победу в номинации «Лучший режиссер». Награда за лучший сценарий отошла Жюстин Трие и Артуру Арари за фильм «Анатомия падения», который уже завоевал две пальмовые ветви на Каннском кинофестивале. Лента также стала лучшей картиной на иностранном языке.





Лучшим мюзиклом или комедией судьи признали «Бедных-несчастных». Как лучший драматический сериал награду забрали «Наследники». В номинациях «Лучший комедийный сериал или мюзикл» и «Лучший мини-сериал или телефильм» победили «Медведь» и «Грызня».





Статуэтки за лучшие женские и мужские роли в драме отошли Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны») и Киллиану Мерфи («Оппенгеймер»). За роли второго плана премией наградили Давайн Джой Рэндольф («Оставленные») и Роберта Дауни – младшего («Оппенгеймер»).





Пол Джаматти («Оставленные») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные») удостоились награды за лучшие мужскую и женскую роли в комедии или мюзикле. Сару Снук и Кирана Калкина из «Наследников» признали лучшими актрисой и актером в драматическом сериале. За роли в комедийном или музыкальном сериале «Золотые глобусы» получили Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт из «Медведя».





Актеры из мини-сериала «Грызня» Стивен Ян и Али Вонг также забрали свои награды. Мэттью Макфэдиен («Наследники») и Элизабет Дебики («Корона») забрали статуэтки как лучший актер и актриса второго плана в мини-сериале.





Лучшим мультфильмом была признана последняя работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Песня из фильма «Барби» What Was I Made For? также удостоилась «Золотого глобуса». Картина также забрала награду в номинации «Лучшее кинематографическое/прокатное достижение».









Фото: Кадр из фильма «Анатомия падения» / YouTube