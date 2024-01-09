Японский режиссер Мотои Миура поставит спектакль в Театре наций

Японский режиссер Мотои Миура поставит спектакль «Друзья» на Малой сцене Государственного театра наций в Москве. Об этом журналистам рассказали в его пресс-службе.





В Театре наций отметили, что Мотои Миура широко известен за пределами Японии постановками чеховских пьес. Режиссер руководит театром «Читэн» в Киото. Спектакли Миуры «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры» гастролировали в России, передает ТАСС комментарий пресс-службы.





«Друзья» станут второй работой режиссера на русском языке. Первой была постановка «Преступление и наказание» в БДТ имени Товстоногова (Санкт-Петербург).





«Комедия «Друзья» написана в духе западноевропейского театра абсурда. В основе ее сюжета лежит странная ситуация: в квартире молодого мужчины внезапно поселяется целое семейство из восьми человек», — говорится в сообщении.





Исполнят роли 13 актеров, среди которых Сергей Епишев, Олег Савцов, Александра Ревенко, Кирилл Быркин и Эва Мильграм. Премьерные показы ожидаются 10 и 11 февраля.









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