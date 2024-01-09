В Петербурге отметили 120-летие со дня рождения дирижера Ильи Мусина

Концерт-посвящение к 120-летию педагога и дирижера Ильи Мусина прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.





Мероприятие состоялось в Концертном зале 6 января. Одной из участниц концерта стала сопрано Альбина Шагимуратова. За пульт симфонического оркестра встал Валерий Гергиев.





В программу праздничного вечера вошло музыкальное наследие Николая Римского-Корсакова: арии из его опер, «Испанское каприччио», увертюра к опере «Царская невеста» и сюита из музыки к «Сказке о царе Салтане». Также прозвучали «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.





Илья Мусин стал теоретиком дирижирования и основоположником отечественной дирижерской школы. В первую очередь он является великим педагогом, который воспитал целую плеяду ярчайших дирижеров, отметили в пресс-службе Мариинского театра. Преподавал в Ленинградской консерватории в начале 1930-х. Учениками Мусина в разные годы были Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Владислав Чернушенко и многие другие именитые музыканты.









Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра