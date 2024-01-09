Игорь Крутой анонсировал клип с актером Леоном Кемстачем

Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач появится в клипе на песню «Как быть». Об этом рассказал подписчикам композитор и продюсер Игорь Крутой в запрещенной соцсети.





В конце 2023 года Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни «Как быть». По словам Крутого, манера исполнения артиста — непосредственная и наивная. Продюсер отметил, что нельзя сравнивать 15-летнего актера с умудренным жизненным опытом певцом Александром Серовым.





«В ней (песне. — Прим. ред.) юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь», — написал Крутой.





Композитор допустил, что версия Кемстача обретет своих многочисленных поклонников.





Актер ранее опубликовал в соцсетях сообщение о записи кавера на хит 80-х. Кемстач перепел композицию Александра Серова «Как быть» и выложил фотографию с Игорем Крутым.









Фото: YouTube