Дни культуры Кирова пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Дни культуры города Кирова пройдут в Москве и Санкт-Петербурге во вторую неделю января. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.





Власти Кировской области анонсировали дни культуры в двух столицах. В Москве и Санкт-Петербурге актеры Театра на Спасской представят зрителям спектакль «Буря». Постановка стала одной из самых ярких премьер прошлого сезона, отметила зампредседателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.





В Москве спектакль покажут на сцене театра Et cetera, худруком которого является народный артист России Александр Калягин. Шумайлова отметила, что актер – земляк кировчан.





«В Санкт-Петербурге показ спектакля пройдет 14 января на сцене Молодежного театра на Фонтанке», — уточнила Шумайлова.





Гастроли состоятся в рамках празднования 650-летнего юбилея Кирова. На местной сцене спектакль пройдет 20 января.









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